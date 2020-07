Vasco Rossi ricorda suo padre: “Eravamo troppo diversi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vasco Rossi ricorda suo padre Giovanni Carlo Rossi sui social. Il Blasco lascia un messaggio per il papà nel giorno del suo compleanno, il 28 luglio, e sottolinea: "Avevamo uno splendido rapporto, anche se poco dialogo". Un tradizionale rapporto padre-figlio, amorevole ma non senza difficoltà, dunque. Vasco Rossi spiega che lui e suo padre erano troppo diversi per andare d'accordo nel modo tradizionale. Discutevano spesso e parlavano molto ma nessuno dei due cambiava idea: ognuno restava fermo sulle proprie decisioni e portava avanti le proprie convinzioni. Tuttavia questo non ha mai impedito il confronto libero tra Vasco e suo padre. Spesso il Blasco non si ... Leggi su optimagazine

Prudenza_Le_Mat : Hanno trovato troppi Vasco Rossi in giro? ?? - radioplaytime : #rdadioplaytime: Se Ti Potessi Dire - Vasco Rossi - MENUETTOit : #Food e #Music: 'Rockin' Rimini' debutta al Tiberio nel segno di Vasco Rossi - radiosiciliarse : VASCO ROSSI - UN SENSO - RCCALIFORNIA : Ora in onda: Vasco Rossi, Dj Luca Zanarini - Cosa Succede in Città (Official Remix 2020 by Dj Luca Zanari -