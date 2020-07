Proposta play-off, Alvino: "Il calcio si deve svecchiare. Basta con la monotonia!" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle parole di De Laurentiis su un ipotesi play-Off: "Il calcio italiano ha bisogno di svecchiarsi, di nuove regole. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Proposta Play-off di ADL, Alvino: 'Il calcio si deve svecchiare. Basta con la monotonia!' - Pibeciclide : RT @GiuSette7: La cosa divertente della proposta sui play off fatta da Delamentiiiiiis è che, per farli, devono ridurre il numero di partit… - GiuSette7 : La cosa divertente della proposta sui play off fatta da Delamentiiiiiis è che, per farli, devono ridurre il numero… - AkibaGamers : Durante la diretta del Play Anime Live ci è stata proposta una piccola intervista a Keita Iizuka, producer dell'int… - LetmeBSarah : Questi sceneggiati, alcuni storici, sono veramente belli e da riscoprire. Solo che questa formula proposta da… -

Ultime Notizie dalla rete : Proposta play Proposta Play-off di ADL, Alvino: "Il calcio si deve svecchiare. Basta con la monotonia!" Tutto Napoli Proposta Play-off di ADL, Alvino: "Il calcio si deve svecchiare. Basta con la monotonia!"

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle parole di De Laurentiis su un ipotesi Play-Off Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di ...

Rai Radio2: "Back2Back Speciale Let's Play!", con l'Orchestraccia

Roma, 29 lug. (askanews) - L'appuntamento finale con "Back2Back Speciale Let's Play!" sta per arrivare. Dopo Pelù, Bugo, Gabbani, Morgan, Ermal Meta, Vibrazioni e Irene Grandi, un ultimo, grande momen ...

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulle parole di De Laurentiis su un ipotesi Play-Off Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di ...Roma, 29 lug. (askanews) - L'appuntamento finale con "Back2Back Speciale Let's Play!" sta per arrivare. Dopo Pelù, Bugo, Gabbani, Morgan, Ermal Meta, Vibrazioni e Irene Grandi, un ultimo, grande momen ...