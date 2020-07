Jerez, SSP600: Locatelli carico per la ripartenza (Di mercoledì 29 luglio 2020) 5 mesi dopo il Gran Premio d'Australia SBK, Andrea Locatelli ed il team Evan Bros sono pronti a ripartire da Jerez con un nuovo spirito dopo i test effettuati in questi mesi di lockdown a Cremona, ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Lorenzo Gabellini debutterà nel mondiale Superbike a partire dal round di Jerez in sostituzione di Jordi Torres, impegnato in altre categorie. L’italiano affiancherà Takumi Takahashi nel MIE Racing Al ...Jordi Torres non sarà il pilota del team MIE Racing Althea Honda, come invece sembrava pochi mesi fa. Il nuovo calendario della SBK, infatti, è di fatto incompatibile con gli impegni dello spagnolo, c ...