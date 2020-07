Elisabetta Gregoraci, la nuova fiamma è un ex di Diletta Leotta: ecco chi è (Di mercoledì 29 luglio 2020) Momento estremamente vivo dal punto di vista professionale per Elisabetta Gregoraci, a due passi, secondo diverse indiscrezioni, dall’entrare a far pate del cast fisso della prossima edizione di Tale e Quale Show; non solo l’attesissimo spettacolo Rai, ma anche il Grande Fratello Vip, secondo alcuni, avrebbe spazio nella fittissima agenda della showgirl. In attesa di una stagione televisiva ancora da organizzare tra i mille impegni in programma, secondo alcune voci l’ex signora Briatore avrebbe intanto avviato un principio di relazione con una nuova fiamma. L’ex della showgirl Matteo Mammì sarebbe vicino ad Elisabetta Gregoraci; i due sarebbero in contatto da tempo grazie ad amici in comune Come anticipato da Chi, Elisabetta ... Leggi su velvetgossip

gossipblogit : Elisabetta Gregoraci ha una nuova fiamma, ecco chi è - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci flirta con l’ex di Diletta Leotta Matteo Mammì? - #Elisabetta #Gregoraci #flirta - blogtivvu : Elisabetta Gregoraci sta con l’ex di Diletta Leotta? Il gossip di Chi - IsaeChia : #ElisabettaGregoraci, il nuovo amore è l’ex di una famosa donna del mondo dello spettacolo? L’indiscrezione del set… - FBecco25 : RT @AndreaGalastro: manila nazzaro conduce la serata karaoke sotto le stelle tezenis meglio di come elisabetta gregoraci conduce battiti li… -