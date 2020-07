Calciomercto – Due carte dell’Inter per convincere il Verona a lasciare Kumbulla (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’Inter sempre attenta a Marash Kumbulla Non è ancora finito l’interesse dell’Inter per Marash Kumbulla difensore dell’Hellas Verona che tanto bene ha fatto in questa stagione in Serie A. Il club nerazzurro cerca di trovare l’offerta giusta per convincere il club scaligero ad abbassare la parte cash di 35 milioni di euro richiesta per il centrale. I nerazzurri, secondo Tuttosport, potrebbero inserire nell’affare il giovane attaccante della Primavera Vergani e prolungare il prestito di Eddie Salcedo. L'articolo Calciomercto – Due carte dell’Inter per convincere il Verona a lasciare Kumbulla proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercto Due Juve: rientrano due giocatori, ma sono già sul mercato Calciomercato.com Caso Taccone, confermati i sequestri

AVELLINO- Il Tribunale del Riesame conferma il sequestro bis per l’ex patron dell’Avellino Calcio Walter Taccone. Quello eseguito lo scorso dieci luglio dai militari delle Fiamme Gialle del Nucleo di ...

Calcio, in Spagna è «caso Fuenlabrada»: 28 positivi in una squadra, serie B falsata e un presidente di Lega sotto accusa

Nove giocatori di una squadra di calcio in lotta per la serie A (il Fuenlabrada milita ... manifestano in strada. Nessuno dei due ci sta. Il Deportivo sopratutto che chiede un provvedimento drastico: ...

