Andrea Bocelli: "Chiedo sinceramente scusa" (video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nelle scorse ore, Andrea Bocelli ha registrato un lungo messaggio di scuse dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, durante il convegno in Senato 'Covid-19 in Italia: tra informazione, scienza e diritti', che hanno indignato l'opinione pubblica. Ecco le parole del tenore italiano: 29 luglio 2020 18:42. Leggi su blogo

