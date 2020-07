Addio a Microsoft: Private Division è il nuovo publisher di Moon Studios, sviluppatore di Ori (Di mercoledì 29 luglio 2020) Private Division, filiale di Take-Two, ha firmato un accordo per pubblicare nuovi titoli da tre studi indipendenti, uno dei quali è lo sviluppatore di Ori and the Will of Wisps, Moon Studios. Lo studio, insieme a League of Geeks e Roll7, ha firmato accordi di pubblicazione con Private Division.Moon Studios, fondato nel 2010 da Thomas Mahler e Gennadiy Korol, sta attualmente lavorando a un nuovo gioco di ruolo d'azione. Roll7, creatori della serie OlliOlli, Not a Hero e Laser League, e stanno lavorando con Private Division ad un nuovo gioco. League of Geeks, fondata nel 2011 da Trent Kusters, Blake Mizzi e Ty Carey, sono gli sviluppatori del gioco da tavolo ... Leggi su eurogamer

Private Division ha annunciato che si occuperà della pubblicazione del prossimo gioco di Moon Studios, il team di sviluppo dietro Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps. Moon Studios ...

