VIPER a caccia di acqua sulla Luna: potrà comunicare direttamente con la Terra grazie alla tecnologia di Thales Alenia Space (Di martedì 28 luglio 2020) Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto con la National Aeronautics and Space Administration (NASA) Johnson Space Center (JSC) per la consegna del Ricetrasmettitore in banda X e del Diplexer in banda X, che consentiranno le comunicazioni del rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). Un passo critico per l’esplorazione umana dello spazio Il rover Lunare di NASA esplorerà il Polo sud della Luna alla ricerca di acqua ghiacciata e di altre potenziali risorse grazie ai suoi tre strumenti e a una trivella di 1 metro (3,28 piedi). I dati raccolti dal rover mostreranno dove è più ... Leggi su meteoweb.eu

