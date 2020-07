Vinci Casa 28 luglio 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di martedì 28 luglio 2020) Vinci Casa martedì 28 luglio 2020. L’estrazione di martedì 28/07/2020 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle ore 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri estratti oggi: Se non visualizzi i numeri ... Leggi su italiasera

italiaserait : Vinci Casa 28 luglio 2020: i numeri estratti nel concorso di oggi - Alberto61153413 : @GianpaoL0 @jjflash1970 Io ho un da Vinci. me l'ha regalato mio fratello. gran sapore..effetto più potente e non è… - Stefano_Casti : @pap1pap @Casa_Inter con Messi in campo (cioè se non si spacca) vinci lo scudetto. I risultati 60/40 sono preoccupanti - SiavoushF : @fede_spi @pap1pap @Casa_Inter Non così male che con Messi non vinci il campionato e vai ai quarti di cl - IlVal_79 : @pap1pap @Casa_Inter Se aggiungi Messi alla rosa odierna, secondo me lo scudetto non lo vinci lo stesso (non sarest… -