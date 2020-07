Temptation Island 2020: dove vedere la quinta puntata in TV, streaming e repliche, canali, orari, internet e App (Di martedì 28 luglio 2020) Siamo arrivati al clou della stagione, e manca poco per tutti i verdetti, tutti i chiarimenti e le ultime manovre e ‘strategie’ tra amori rinsaldati, annegati, corteggiamenti di tentatori e tentatrici e vip e nip che inseguono tormenti, risentimenti e la scia di una notorietà incredibile: stiamo parlando di Temptation Island 2020, che questa sera raddoppia il suo consueto appuntamento settimanale. Infatti, in via eccezionale oggi 28 luglio 2020 ci sarà la quinta puntata di Temptations Island 2020. Il reality dei sentimenti e delle tentazioni, anche questa volta regalerà emozioni e brividi. Sempre condotto da Filippo Bisciglia, il format ideato dalla De Filippi dunque ... Leggi su italiasera

MarioManca : Parlare con #FrancescoVezzoli è sempre un piacere. Qui discutiamo del ritorno in edicola dei fotoromanzi degli anni… - italiaserait : Temptation Island 2020: dove vedere la quinta puntata in TV, streaming e repliche, canali, orari, internet e App - SerieTvserie : Temptation Island 2020: la quinta puntata in diretta dalle ore 21:35 - zazoomblog : Temptation Island 2020 stasera in tv: come vederlo in streaming a che ora comincia - #Temptation #Island #stasera… - tvblogit : Temptation Island 2020: la quinta puntata in diretta dalle ore 21:35 -