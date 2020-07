Speranza, mascherine e distanza restano fondamentali (Di martedì 28 luglio 2020) L'intervento del ministro della Salute per ricordare alcune misure di prevenzione per evitare la diffusione del coronavirus Leggi su repubblica

Agenzia_Italia : #Speranza: 'Indossare mascherine è essenziale' - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - myo75ho : RT @Cartabellotta: Ministro Salute #Speranza e Presidente #Conte ribadiscono #distanziamento sociale e uso #mascherine. Ma la tutela del di… - Rosyfree74 : RT @Cartabellotta: Ministro Salute #Speranza e Presidente #Conte ribadiscono #distanziamento sociale e uso #mascherine. Ma la tutela del di… - StraNotizie : Speranza, mascherine e distanza restano fondamentali -