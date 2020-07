Scuola, caos sulle graduatorie provinciali online. Gilda: “Piattaforma in tilt e falle”. Miur: “Ci sono tutorial” (Di martedì 28 luglio 2020) È caos sulla nuova procedura, interamente digitalizzata, per la formazione delle graduatorie provinciali per l’assegnazione delle supplenze. Dopo aver annunciato in pompa magna l’addio alla carta a favore di una più rapida assegnazione delle cattedre che restano vuote dopo le assunzioni in ruolo, il ministero dell’Istruzione sta facendo i conti in queste ore con le falle della piattaforma Istanze online. A denunciare il malfunzionamento del nuovo sistema è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda insegnanti: “La piattaforma telematica è andata in tilt, il numero verde è collassato, ci sono errori a iosa e nervi a fior di pelle: l’informatizzazione delle graduatorie ... Leggi su ilfattoquotidiano

La Scuola di musica chiude con il saggio

Oggi, tra musica e cinema, è in programma il saggio della Scuola di Musica e il terzo appuntamento con Cinema sul mare. Alle 20.30, in collaborazione con Civica Scuola di Musica, diretta da Giorgio Bo ...

