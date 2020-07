Moratti: «Juve brava ma distratta, deve scrivere 36. Messi può avverarsi» (Di martedì 28 luglio 2020) Moratti ha parlato a Radio Kiss Kiss toccando tre temi caldissimi ovvero l’Inter attuale, la vittoria Juve ed il colpo Messi Moratti ha parlato a Radio Kiss Kiss toccando tre temi caldissimi ovvero l’Inter attuale, la vittoria Juve ed il colpo Messi. SULL’INTER- «Marotta e Conte all’Inter? Non so se li avrei presi, non sono più il presidente da tempo ma devo dire che Zhang sta lavorando per il bene dei nerazzurri». Juve distratta- «La Juventus sta facendo molto bene. Le altre stanno provando ad avvicinarsi, adesso le inseguitrici non possono accontentarsi di arrivare secondi. Conte sta facendo molto bene, l’anno prossimo farà meglio. Allo Stadium si sono distratti. Mi sa che ... Leggi su calcionews24

