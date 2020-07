Migranti, sequestrata nave madre ad Agrigento (Di martedì 28 luglio 2020) sequestrata nave madre ad Agrigento, 23 le persone arrestate. Agrigento – E’ stata sequestrata una nave madre ad Agrigento. La Guardia di Finanza, in collaborazione con la Guardia Costiera, ha fermato 23 persone tunisine accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Come riportato da La Sicilia, a finire in manette sono finiti pescatori, tra cui due minorenni, che hanno trasportato con il loro motopesca alcuni Migranti per poi farli salire su uno dei barchini a motori per farli arrivare sull’isola. Sono in corso tutti gli accertamenti per cercare di ricostruire meglio la dinamica di questa vicenda. La lotta contro l’immigrazione clandestina Il fermo della ... Leggi su newsmondo

