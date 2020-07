Messi all’Inter? Moratti ci crede: “A volte i sogni diventano realtà”. Poi frecciata alla Juve sugli scudetti (Di martedì 28 luglio 2020) Massimo Moratti ha parlato a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ a poche ore dalla sfida che vedrà l’Inter affrontare i partenopei. Tanti gli argomenti toccati. Si parte da Lionel Messi: “Alle volte i sogni si avverano, specialmente nel calcio. Ed il fatto che il papà abbia acquistato casa a Milano, vicino alla sede dell’Inter, spero che possa significare qualcosa sotto questo punto di vista. Magari, per firmare il contratto andrà a piedi…”. Poi si passa alla Juve e alla vittoria del nono scudetto consecutivo: “Evidenzia quanto di buono abbia fatto il club bianconero anche in termini di acquisti. C’è un problema di competitività da parte delle altre ... Leggi su calcioweb.eu

