Infortunio Palomino – Tempi di recupero

Infortunatosi poco dopo la prima mezz'ora della sfida tra Parma e Atalanta, Jose Palomino ha dovuto lasciare in terreno di gioco a causa di un'Infortunio: il calciatore argentino. La zona interessata è l'adduttore, e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime settimane: visto il tipo e la zona dell'Infortunio appare a rischio sia la sfida dell'ultima giornata contro l'Inter sia la sfida Champions il PSG. Le condizioni verranno ovviamente valutate dallo staff nerazzurro già domani.

