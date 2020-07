Formula 1, cambia il regolamento per rendere valido il Mondiale (Di martedì 28 luglio 2020) In arrivo modifiche al regolamento di Formula 1 per rendere valido il Mondiale. Ecco tutte le novità. ROMA – Sono in arrivo delle modifiche al regolamento di Formula 1 per rendere valido il Mondiale. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, la Fia nelle prossime settimane potrebbe decidere di apportare delle novità per consentire alla stagione delle quattro ruote di concludersi regolarmente senza rischi di ricorsi. Le norme in vigore, infatti, costringono il circus ad andare in tutti e quattro i continenti. Cosa impossibile per l’emergenza coronavirus quindi presto ci potrebbero essere delle novità per consentire al Mondiale di concludersi in maniera ... Leggi su newsmondo

Lo_statistico : Se la @FIGC cambia la formula del campionato mettendo i playoff tutto il mondo ci riderà dietro, roba da calcio vietnamita. - balenciange : @lonelyhe4rtsclu Ahhhhh, quindi cambia la formula, capisco no in realtà no per me sono cose aliene ma farò finta di… - LailaTent : RT @Ansa_TerraGusto: Nuovo format per #TerraMadre #SaloneDelGusto. La manifestazione, originariamente concentrata in 5 giorni, sarà articol… - CasaArtusi : RT @Ansa_TerraGusto: Nuovo format per #TerraMadre #SaloneDelGusto. La manifestazione, originariamente concentrata in 5 giorni, sarà articol… - ladyarena4 : RT @Ansa_TerraGusto: Nuovo format per #TerraMadre #SaloneDelGusto. La manifestazione, originariamente concentrata in 5 giorni, sarà articol… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula cambia Formula 1, cambia il regolamento per rendere valido il Mondiale News Mondo Formula 1, cambia il regolamento per rendere valido il Mondiale

In arrivo modifiche al regolamento di Formula 1 per rendere valido il Mondiale. Ecco tutte le novità. ROMA – Sono in arrivo delle modifiche al regolamento di Formula 1 per rendere valido il Mondiale.

Ferrari, Mekies: "Non abbiamo la bacchetta magica, ma reagiremo"

Il direttore sportivo del Cavallino sa che Silverstone è il primo passo che la Scuderia deve compiere per ripartire, visto che il tracciato è veloce e si possono accumulare informazioni per migliorare ...

In arrivo modifiche al regolamento di Formula 1 per rendere valido il Mondiale. Ecco tutte le novità. ROMA – Sono in arrivo delle modifiche al regolamento di Formula 1 per rendere valido il Mondiale.Il direttore sportivo del Cavallino sa che Silverstone è il primo passo che la Scuderia deve compiere per ripartire, visto che il tracciato è veloce e si possono accumulare informazioni per migliorare ...