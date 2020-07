Esplode la batteria di una bici eclettica: incendio in un appartamento di Padova (Di martedì 28 luglio 2020) È stata l’esplosione della batteria di una bicicletta elettrica a causare l’incendio divampato nella notte in un appartamento abitato da studenti a via Monte Suello, nel quartiere Porta Trento di Padova. Il rogo, come raccontano i quotidiano locali, è partito dal piano rialzato di una palazzina di undici appartamenti su 4 piani. Alcuni condomini, bloccati dal fumo, sono stati fatti evacuare dai balconi grazie all’intervento dei vigili del fuoco, avvenuto all’1 e 10 di notte. In tutto sono state portate in salvo 11 famiglie per un totale di 17 persone, e nessuno è rimasto ferito. L’appartamento è stato completamente distrutto, e si segnalano distacchi di malte e laterizio, ma la struttura non è stata compromessa. Le ... Leggi su ilfattoquotidiano

