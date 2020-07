E' morto Gianrico Tedeschi, aveva 100 anni (Di martedì 28 luglio 2020) E' morto ieri sera, nella sua casa di Crabbia di Pettenasco, l'attore Gianrico Tedeschi. Il 20 aprile scorso aveva festeggiato 100 anni. Lascia la moglie Marianella Laszlo e le figlie Enrica e Sveva. ... Leggi su tg.la7

