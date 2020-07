Due migranti riportati in Libia e uccisi (Di martedì 28 luglio 2020) Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni erano stati intercettati in mare e riportati a terra dalla Guardia Costiera libica Leggi su repubblica

fladig : ?? #Libia: due #migranti uccisi dopo essere stati intercettati in mare e riportati a terra. La condanna dell’OIM.… - Corriere : La Guardia costiera libica spara sui migranti: «Due sudanesi morti» - LaStampa : Migranti, la guardia costiera libica apre il fuoco: due morti e cinque feriti - Alabamaglam : RT @unoscribacchino: 'Hanno sparato mentre le persone si davano alla fuga'. La cosiddetta guardia costiera libica apre il fuoco: 2 morti d… - Simosamo_ : RT @OizaQueensday: Ricordiamo che l’Italia finanzia tutto questo. Due migranti sudanesi uccisi, una volta riportati in Libia. -