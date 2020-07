CSGO: il patch del 27 luglio elimina i bug delle due nuove mappe (Di martedì 28 luglio 2020) Il giorno 27 luglio è stato rilasciato un nuovo patch per CSGO. Lo scopo di questo nuovo aggiornamento non è inserire alcuna novità all’interno del gioco bensì migliorare e d eliminare i bug introdotti nell’ultimo aggiornamento in cui era stata modificata e migliorata la Trusted Mode ed erano state inserite due nuove mappe Swamp e Mutiny ed evidenziati dagli utenti. Per i giocatori di esports di CSGO sembrerà natale: due aggiornamenti nella stessa settimana! Sebbene questo secondo non apporti novità sostanziali gli utenti possono ritenersi soddisfatti dell’impegno profuso da Valve per migliorare sempre il gioco. Con il nuovo patch vengono ottimizzate le due nuove ... Leggi su esports247

esports247_it : CSGO: il patch del 27 luglio elimina i bug delle due nuove mappe - esports247_it : Il nuovo patch di CSGO migliora la Trusted mode e introduce nuove mappe -

Ultime Notizie dalla rete : CSGO patch Il nuovo patch di CSGO migliora la Trusted mode e introduce nuove mappe Zazoom Blog