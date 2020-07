Cento migranti scappano dalla struttura di Porto Empedocle (Di martedì 28 luglio 2020) Oltre 100 migranti sono scappati dalla tensostruttura della Protezione Civile a Porto Empedocle, dove arrivano ininterrottamente, da una settimana, coloro che sbarcano a Lampedusa. Durante le operazioni di identificazione, molti dei migranti, in maggioranza tunisini, si sono allontanati nella zona di campagna vicina, disperdendosi poi lungo la statale 115. La fuga è avvenuta dopo una giornata di tensione nella struttura che può accogliere circa 100 persone, ma che ne ha viste arrivare più di 500 nelle ultime ore da Lampedusa.La protesta a Lampedusa, stop sbarchi migranti Protesta dei cittadini davanti al comune dell'isola questa mattina contro gli sbarchi. ...migranti, Continue Tensioni Fra Turchia E ... Leggi su panorama

matteosalvinimi : ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandest… - sischerzadai : Cento migranti in fuga a Porto Empedocle. Il sindaco: 'Ora intervenga il governo' - rep_palermo : Cento migranti in fuga a Porto Empedocle. Il sindaco: 'Ora intervenga il governo' [di ALAN DAVID SCIFO] [aggiorname… - AndreaAsilo : RT @matteosalvinimi: ?? Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandestini… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Cento migranti in fuga a Porto Empedocle. Il sindaco: 'Ora intervenga il governo' -