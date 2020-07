Caos in Autostrada, 60mila Pulcini Scappano da Camion (Di martedì 28 luglio 2020) Accade presso l’uscita per Forlì dell’A14, uno dei due autisti era rimasto intrappolato nel mezzo pesante, migliaia di Pulcini sono usciti dal cassone invadendo campi e carreggiata. Si è scatenato un Caos surreale sull’Autostrada A14 dopo le 12 di ieri, 27 luglio, verso l’area di servizio Bevano, la corsia nord è stata chiusa per un paio d’ore a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Il tir è uscito dalla carreggiata ed è finito per ribaltarsi sul fianco nel terreno circostante, dal Camion hanno cominciato ad uscire migliaia di Pulcini (ne trasportava ben 70mila) ed hanno cominciato a riversarsi nei campi e nelle corsie stradali. Illeso l’autista albanese residente a Rimini, problemi invece per il ... Leggi su youreduaction

