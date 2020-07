Amazon, Apple, Google e Facebook chiamate a difendersi di fronte all’antitrust americano (Di martedì 28 luglio 2020) Tim Cook, Jeff Bezos, Sundar Pichai e Mark Zuckerberg dovranno convincere il Congresso che le loro aziende non approfittano della posizione dominante nei rispettivi settori. E per farlo evocheranno lo spettro della Cina Leggi su lastampa

limesonline : ???? Il mondo oggi I Gafa al Congresso e altre notizie interessanti ?? - sole24ore : Apple batte le stime e lancia «split» di 4 azioni per una. Amazon ricavi record - fisco24_info : Apple batte le stime e lancia «split» di 4 azioni per una. Amazon ricavi record: La scuola a distanza ha spinto le… - MianiAttilio : I “nuovi padroni del mondo” accusati di monopolio nel mercato dell’hi-tech Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), M… - astaniscia86 : Durante l'udienza al Congresso sono state poste 210 domande ai CEO: Zuckerberg (#Facebook), il più bersagliato con… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazon Apple

NEW YORK - Apple nell’ultimo trimestre ... Organizzare il negozio del mondo qual è Amazon davanti ai problemi della pandemia non è stato facile, anche in termini di investimenti, oltreché di necessità ...Alphabet e Facebook, le due regine della pubblicità digitale, battono le attese di bilancio durante il trimestre della pandemia, segno della loro continua e crescente influenza. Assieme hanno macinato ...