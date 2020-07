Xbox Series S/Lockhart: spunta l'immagine del controller e dettagli sul presunto design (Di lunedì 27 luglio 2020) Xbox Series S/Lockhart si avvicina? La sorella minore di Xbox Series X non è ancora stata annunciata in via ufficiale, ma la rete continua ad essere invasa dai rumor. Anche questa mattina, abbiamo scoperto che una presunta conferma dell'esistenza della console sarebbe arrivata da Chris Lee di 343 Industries ma, al momento, Microsoft rimane piuttosto silenziosa al riguardo.I rumor su Series S sono stati recentemente alimentati dalla presunta immagine del controller e da alcuni dettagli sul possibile design dell'hardware. La notizia proveniente da alcuni leaker è stata portata all'attenzione dei fan da Tom Warren di The Verge.A quanto pare, dunque, il controller bianco comparso online ... Leggi su eurogamer

