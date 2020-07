Sì John, davvero: ad alcune persone non piace la tua ‘Imagine’. Forse perché è troppo umana (Di lunedì 27 luglio 2020) Sì John, dico davvero: Imagine non piace a certe persone. Anzi sarebbe meglio dire alcune esponenti della destra. Prima ha cominciato Susanna Ceccardi, europarlamentare e candidata presidente per la Lega alle elezioni regionali in Toscana, che ha detto che era una canzone marxista. Lo so, non lo è e nemmeno tu avresti voluto che lo fosse, il fatto è che per lei “marxista” è un insulto, un segno di disapprovazione tremenda nei confronti dei tuoi versi: “immagina che non ci siano più paradiso né inferno, né nulla da pregare”, dai, siamo pazzi! I leghisti si sa, sono profondamente cristiani, ne condividono tutti i valori e tu vieni a dirci “nothing to kill or die for”! Poi è arrivata anche Giorgia Meloni: ... Leggi su ilfattoquotidiano

