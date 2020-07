Roma, rapina in un ristorante: entra in cucina con la mascherina, prende un coltello e minaccia il personale (Di lunedì 27 luglio 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un 39enne Romano, già con precedenti, per il reato di tentata rapina aggravata. I fatti L’uomo, con il volto travisato da una mascherina chirurgica, è entrato in un ristorante di via Valle dei Fontanili e, dopo aver raggiunto la cucina, si è impossessato di un coltello con una lama lunga 27 cm, ed ha minacciato il personale per farsi consegnare denaro contante. Un dipendente, un cittadino del Bangladesh di 42 anni, si è opposto alla rapina ed ha ingaggiato una colluttazione con il 39enne, che è riuscito a sferrargli un fendente alla mano destra con il coltello da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma rapina Roma, minaccia con coltello e rapina ragazzo in strada: fermato Sky Tg24 Entra in un ristorante e cerca di rapinare l'incasso armato di coltello: arrestato 39enne

Lite tra nigeriani, aggredisce e rapina 49enne a Torre Angela: arrestato

Portafoglio e chiavi della macchina il bottino: la vittima, un nigeriano presidente di una comunità, ricoverata al Policlinico Tor Vergata Lite tra nigeriani a Torre Angela: con una scusa un 43 enne n ...

