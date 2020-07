Rintracciati 80 dei 100 migranti fuggiti dal centro di accoglienza di Caltanissetta (Di lunedì 27 luglio 2020) Circa 80 del centinaio di migranti fuggiti ieri, a Caltanissetta, dal centro di accoglienza di Pian del lago, sono stati Rintracciati dalle forze dell'ordine. Lo rende noto il sindaco Roberto Gambino. Sul posto erano intervenuti polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine erano riuscite a bloccarne subito una decina e le ricerche proseguono su tutto il territorio. Erano risultati tutti negativi ai tamponi per il Covid. Immediata la reazione del primo cittadino: "Chiederò al governo di non inviare più extracomunitari a Pian del lago. La struttura deve essere messa in sicurezza". Barcone in avaria in acque maltesi Nella serata di domenica Alarm Phone è tornata a dare l'allarme per le persone bloccate a bordo di un barcone in avaria nelle acque della ... Leggi su agi

