Recensione OnePlus Nord: un 5G con tanta sostanza intorno (Di lunedì 27 luglio 2020) Il nuovo OnePlus Nord non è il risultato di un compromesso in termini qualitativi, ma il risultato di un duplice processo: la disponibilità di componenti di alto livello ora con prezzi più competitivi sul mercato e l’economia di scala industriale che l’azienda cinese è in grado di adottare grazie agli volumi prodotti. Il risultato è questo nuovo smartphone, un prodotto esteticamente convincente e con performance di tutto rispetto, ma disponibile con un costo inferiore quasi del 50% rispetto al modello top di gamma. Nelle mani dell’utente va dunque a finire un dispositivo bello, veloce e completo, in grado di soddisfare tutte le necessità per un utilizzo quotidiano, senza mai avere la sensazione di possedere un telefono di serie B. A dimostrarlo sono i dettagli costruttivi che si percepiscono ... Leggi su wired

