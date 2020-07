Oscar a sorpresa: “Se la Cina ha bisogno posso dare una mano” (Di lunedì 27 luglio 2020) “In Cina tutti vedono quanto io stia giocando bene. Quindi se la Nazionale cinese avesse bisogno di un buon centrocampista penso che potrei dare una mano“. A sorpresa Oscar, talento brasiliano nonché perno centrale dello Shanghai SIPG, si propone per la Nazionale cinese. Parlando all’emittente asiatica CGTN Oscar non ha escluso la possibilità di giocare con la Cina precisando però che le attuali regole devono essere cambiate. A oggi, infatti, secondo i criteri Fifa Oscar non può cambiare Nazionale avendo rappresentato il Brasile in 48 partite e con un Mondiale (2014) alle spalle. Ma l’idea non è poi così tanto folle perché la Cina, come sottolineato da ... Leggi su sportface

