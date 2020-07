Nord Corea, annunciato il primo infetto. "È un traditore arrivato dal Sud" (Di lunedì 27 luglio 2020) Luigi Guelpa Imposto un lockdown preventivo nella città di confine di Kaesong. Il contagiato È un disertore rientrato in patria Non più tardi di un mese fa Kim Jong-un era apparso in televisione sostenendo di aver evitato l'insorgere «del virus maligno e mantenuto una situazione contro l'epidemia stabile, nonostante la crisi sanitaria mondiale. Questo È un brillante successo». Purtroppo, al netto della propaganda, il Covid non È rimasto lontano da Pyongyang, superando le barriere allestite da quel Partito dei Lavoratori che, a detta di Kim, sarebbe stato più efficace di qualsiasi vaccino. Sabato per la prima volta il leader NordCoreano ha convocato una riunione d'emergenza dopo che È stata fermata una persona, ... Leggi su ilgiornale

