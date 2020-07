Moviola: Lecce, giusto non dare il rigore. Chiffi, che errore su Dzeko (Di lunedì 27 luglio 2020) La Moviola delle partite della 36a giornata di Serie A. Bologna-Lecce 3-2 " Il pomeriggio caldo sul piano del meteo al Dall'Ara rischia di arroventarsi per Calvarese solo nel finale di Bologna-Lecce. ... Leggi su gazzetta

MomentiCalcio : La #moviola:disastro Chiffi a #Roma, giusto negare il rigore al #Lecce - pizzico76 : RT @Gazzetta_it: #moviola @OfficialUSLecce, giusto non dare il rigore. #Chieffi, che errore su #Dzeko #Roma-Fiorentina - sportli26181512 : Lecce, giusto non dare il rigore. Chieffi, che errore su Dzeko: Lecce, giusto non dare il rigore. Chieffi, che erro… - Gazzetta_it : #moviola @OfficialUSLecce, giusto non dare il rigore. #Chieffi, che errore su #Dzeko #Roma-Fiorentina - infoitsport : Serie A, la MOVIOLA LIVE: Denswil su Mancosu, Lecce furioso reclama un rigore -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Lecce Lecce, giusto non dare il rigore. Chiffi, che errore su Dzeko La Gazzetta dello Sport Lecce, giusto non dare il rigore. Chieffi, che errore su Dzeko

Il pomeriggio caldo sul piano del meteo al Dall’Ara rischia di arroventarsi per Calvarese solo nel finale di Bologna-Lecce. Se infatti al 26’ Mbaye chiama il mani di Paz è giusto non concedere il rigo ...

Bologna-Lecce, Liverani all’arbitro dopo il gol della sconfitta: “Sei senza cuore”

"Sei senza cuore", Fabio Liverani non riesce a trattenersi in panchina e sfoga tutta la sua rabbia e frustrazione per il gol del 3-2 del Bologna, che ha condannato il suo Lecce alla sconfitta. Una ret ...

Il pomeriggio caldo sul piano del meteo al Dall’Ara rischia di arroventarsi per Calvarese solo nel finale di Bologna-Lecce. Se infatti al 26’ Mbaye chiama il mani di Paz è giusto non concedere il rigo ..."Sei senza cuore", Fabio Liverani non riesce a trattenersi in panchina e sfoga tutta la sua rabbia e frustrazione per il gol del 3-2 del Bologna, che ha condannato il suo Lecce alla sconfitta. Una ret ...