Il No politico di Matteo Salvini alla mascherina (Di lunedì 27 luglio 2020) Il suo modo per dire ‘no’ al prolungamento dello stato d’emergenza perché – sostiene – non è necessario e quindi va ostacolato in ogni modo. Matteo Salvini decide di non indossare la mascherina al Senato, dove oggi è intervenuto proprio durante un convegno sul Coronavirus, organizzato nella biblioteca Spadolini. Nonostante le sollecitazioni da parte dei commessi di Palazzo Madama il leader della Lega è rimasto a viso scoperto in segno di protesta nei riguardi del Governo che si appresta a prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 ottobre. Neanche la mascherina tricolore, che gli è stata fornita, è riuscita a fargli cambiare idea. E viene riposta in tasca.Al Senato partecipano direttamente o in collegamento, medici e studiosi come Alberto ... Leggi su huffingtonpost

darianichele : RT @HuffPostItalia: Il No politico di Matteo Salvini alla mascherina - CarloRezzano : Il No politico di Matteo Salvini alla mascherina (di G. Cerami) - gian_antone : RT @HuffPostItalia: Il No politico di Matteo Salvini alla mascherina - HuffPostItalia : Il No politico di Matteo Salvini alla mascherina - Oscar36139420 : @matteosalvinimi Senatore Matteo Salvini, Lei indubbiamente, merita di essere definito: ipocrita; arruffapopoli; in… -