Da Tor Vergata una cura efficace contro il Covid-19: la lattoferrina (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli sforzi della comunità scientifica per combattere il coronavirus hanno portato ad identificare una glicoproteina per trattare con successo i pazienti affetti da Covid-19. La lattoferrina secondo gli studi dell'Università di Tor Vergata insieme all'Univesitá La Sapienza, sarebbe un'arma efficace per il trattamento del coronavirus. L'intuizione è nata, stando al racconto della Prof.ssa Elena Campione, Associato della UOSD di Dermatologia del Policlinico Tor Vergata, quando durante il picco della pandemia si è osservato che solo adulti ed anziani si ammalavano mentre i bambini o avevano sintomi lievi o non venivano contagiati. Il motivo secondo la Dottoressa è nell'immunità naturale antivirale dei piccoli. La lattofferina viene ereditata dal bambino ...

