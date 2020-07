Coronavirus, Fedez e il messaggio per Bocelli: «Pandemia fantascienza? Ecco un 18enne trapiantato ai polmoni» (Di lunedì 27 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 luglio) Non lo nomina mai ma il riferimento è chiarissimo. Il repper Fedez scrive un tweet che suona come una risposta alle parole del tenore Andrea Bocelli che – nella giornata di lunedì – ha partecipato a quello che è stato ribattezzato dalla maggioranza di governo come il «convegno dei negazionisti» del Coronavirus. «Non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?», sono le parole pronunciate da Bocelli nel corso dell’evento organizzato in Senato dall’ex sottosegretario ai Trasporti Armando Siri e dal critico d’arte Vittorio Sgarbi. «Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi ... Leggi su open.online

