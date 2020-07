Controlli della Forestale di Avellino: denunce, sequestri e sanzioni in provincia (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: a seguito di attività di controllo in materia di rifiuti: i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, unitamente ai colleghi della Stazione di Caposele, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone della provincia di Salerno che, senza iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, trasportavano con un autocarro circa 2 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. ... Leggi su anteprima24

virginiaraggi : Non si ferma l’importante lavoro di controllo del nostro territorio da parte della @PLRomaCapitale. Nel corso del w… - marattin : Ottimo accordo. Ma i prestiti Mes sono disponibili subito e senza condizioni. Quelli del Recovery Fund (i prestiti)… - ladyonorato : Alla fine della fiera, potremo accedere a circa 80 miliardi di fondi europei (da cofinanziare?), dilazionati negli… - ManuPalo67 : Controlli dei #Carabinieri per il rispetto delle norme anti covid-19 nelle aree di movida della Capitale e della pe… - sostengo5 : RT @virginiaraggi: Non si ferma l’importante lavoro di controllo del nostro territorio da parte della @PLRomaCapitale. Nel corso del weeken… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli della Covid, la movida fa paura: controlli e multe fino a mille euro per chi non mette la mascherina la Repubblica Turismo e valorizzazione territori, Antonio La Spina confermato alla guida delle Pro Loco siciliane

“Ripartiamo dai programmi e dai progetti avviati in questi anni, con sempre più voglia di rilanciare i nostri luoghi. In un momento non semplice per il comparto turistico e a fronte di una timida riap ...

Focolaio in Mugello, positivo anche un bambino

Obbligo di quarantena per 176 contatti stretti dei nuovi 7 casi individuati. Saccardi: "Situazione sotto controllo. Contagi legati a eventi privati" BORGO SAN LORENZO — Attenzione alta in Toscana ai f ...

“Ripartiamo dai programmi e dai progetti avviati in questi anni, con sempre più voglia di rilanciare i nostri luoghi. In un momento non semplice per il comparto turistico e a fronte di una timida riap ...Obbligo di quarantena per 176 contatti stretti dei nuovi 7 casi individuati. Saccardi: "Situazione sotto controllo. Contagi legati a eventi privati" BORGO SAN LORENZO — Attenzione alta in Toscana ai f ...