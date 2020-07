Consiglio lombardo quasi in ferieCsx diviso. Fontana non rischia (Di lunedì 27 luglio 2020) Conversazione carpita da Affari Milano tra due esponenti di maggioranza in Consiglio regionale dopo la fine dell'intervento di Attilio Fontana: "Se non si decide ad andarsene lui, non lo caccia via nessuno. Alla fine hanno avuto il merito di ricompattarci". C'era infatti da tempo un po' di mal di pancia sia in Lega che in Forza Italia. Mal di pancia che se ne è andato, spazzato via dagli attacchi al presidente (e dalla prospettiva di tornare al voto anticipato: avete idea di quanto costi una campagna elettorale per le regionali?) Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

