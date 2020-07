Bayern Monaco, Rummenigge: “Pallone d’Oro? Doveva andare a Lewandowski” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Ceo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, è tornato sulla decisione di non assegnare il prestigioso pallone d’oro in questa stagione, dicendosi abbastanza contrariato: “Forse ci rivolgeremo di nuovo alla FIFA e diventeranno di nuovo i responsabili del premio. Tutti tranne il campionato francese hanno terminato la stagione. Pertanto, il Pallone d’Oro deve essere assegnato al miglior calciatore”. “Robert Lewandowski sta vivendo una stagione fantastica. Questa è forse la migliore stagione della sua carriera. Sfortunatamente, France Football ha deciso di non assegnare il premio quest’anno. Non siamo contenti di questa decisione, non è del tutto giusto. Parlerò con Gianni Infantino e gli chiederò di convincere France Football o FIFA ad ... Leggi su sportface

