Aumento Pensione di invalidità 2020: quando spetta, nuovi importi, e novità (Di lunedì 27 luglio 2020) Buone nuove per le pensioni di invalidità 2020. Infatti, dopo la conversione in legge del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), è stato reso ufficiale l’Aumento dei predetti trattamenti previdenziale, che passa quindi da 286,81 euro a 516 euro mensili. Il valore viene considerato pari al trattamento minimo INPS nel 2020. Dunque, si tratta di una particolare misura che permette alle pensioni che abbiano un importo molto basso di essere integrate fino al valore minimo fissato dalla normativa. Non bisogna dimenticare che il valore deve essere rivalutato ogni anno insieme a tutti gli altri assegni previdenziali, basandosi sull’andamento dell’inflazione. L’Aumento si rivolge a quei soggetti per i quali la Corte Costituzionale aveva stabilito ... Leggi su leggioggi

Buone nuove per le pensioni di invalidità 2020. Infatti, dopo la conversione in legge del “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020), è stato reso ufficiale l’aumento dei predetti trattamenti previdenziale, ...

Buone nuove per le pensioni di invalidità 2020. Infatti, dopo la conversione in legge del "Decreto Rilancio" (D.L. n. 34/2020), è stato reso ufficiale l'aumento dei predetti trattamenti previdenziale, ...