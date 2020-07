Alex Zanardi operato d’urgenza alla testa: “complicanze tardive” (Di lunedì 27 luglio 2020) Alex Zanardi operato alla testa al San Raffaele: condizioni stabili dopo il delicato e necessario intervento per “complicanze tardive dovute al trauma cranico”. Alex Zanardi di nuovo sotto i ferri. La nota dell’ospedale San Raffaele in cui è stato trasferito d’urgenza venerdì scorso: operazione necessaria “per il trattamento di alcune complicanze tardive dovute al trauma cranico primitivo”. Il campione è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Lo comunica con una nota l’Ospedale San Raffaele di Milano in merito alle condizioni del campione sportivo trasferito da Villa Beretta, nel lecchese, dopo un aggravamento. Al momento, comunica l’ospedale, “gli ... Leggi su chenews

