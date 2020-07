Tutti i danni di non poter licenziare (Di domenica 26 luglio 2020) Se tu obblighi un'azienda a scrivere, tra mille complicazioni, la causale per la quale assumere un lavoratore a tempo determinato per un annetto, cosa faranno quelle aziende? Trasformeranno Tutti i lavori a tempo indeterminato o piuttosto inizieranno il circo delle sostituzioni, gettando alle ortiche esperienze e rapporti fatti dai propri collaboratori nei mesi in cui hanno lavorato? Scusate la domanda retorica, a cui anche un bambino piccolo che abbia lavorato per qualche tempo sa dare una risposta corretta, e cioè la seconda. Eppure il governo gialloverde a luglio dell'anno scorso, facendo l'assurdo decreto dignità ha bloccato il mercato dei lavori a termine, dando nessun beneficio all'occupazione. Nella sua seconda versione, quella giallorossa, le cose non vanno meglio. Si sono inventati il blocco dei licenziamenti, e il ministro ha detto che lo ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : Tutti danni Tutti i danni di non poter licenziare ilGiornale.it Scoperchiato il tetto dell’azienda Danni per 200 mila euro ad Azzano

I bilancio del nubifragio di venerdì 24 luglio. Ad Azzano San Paolo il vento ha divelto 1500 metri quadri di copertura. A Bergamo allagati i sottopassi di via Caniana e via San Tomaso Alle 6 di venerd ...

Danni, feriti e ricoveri I giganti verdi fanno paura

Ma quelli che hanno lasciato traccia nelle cronache sono stretti tutti in un pugno d’anni: dal 2016 in poi. Segno che qualcosa è cambiato. Non solo nell’attenzione dei media. Ma, soprattutto, nel ...

