Serie A, nono Scudetto consecutivo per la Juventus (Di lunedì 27 luglio 2020) Juventus vince lo Scudetto 2019-2020. La squadra bianconera conquista la matematica battendo la Sampdoria. TORINO – La Juventus vince lo Scudetto. I bianconeri sfruttano il secondo match point andando a conquistare il nono titolo consecutivo. Una vittoria contro la Sampdoria che ha consentito ai ragazzi di Sarri di poter avere la certezza del primo posto in una stagione molto complicata e caratterizzata dal lockdown. Primo successo per il tecnico toscano che ora proverà ad assaltare la Champions League per riscattare una stagione che, nonostante il trionfo in campionato, non è stata delle migliori. La stagione della Juventus Una stagione dalle due facce per la Juventus. Dopo una buona partenza, i ... Leggi su newsmondo

