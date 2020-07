Serie A, Bologna-Lecce 3-2: Liverani a un passo dalla B (Di domenica 26 luglio 2020) Emozioni dal primo all'ultimo minuto al Dall'Ara: il Bologna batte 3-2 un Lecce orgoglioso e sfortunato che subisce due reti, da Palacio e Soriano, nei primi cinque minuti di partita, riesce a ... Leggi su tgcom24.mediaset

OptaPaolo : 31 - Il Bologna ha eguagliato il record negativo di partite consecutive senza tenere la porta inviolata nella stori… - CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Lecce 2-2, rete di Falco F. (LEC) - zazoomblog : Serie A Bologna-Lecce 3-2: salentini spreconi Barrow li gela nel recupero - #Serie #Bologna-Lecce #salentini… - Redblack100x100 : @finallyE_ Ci hanno negato una serie di rigori impressionanti, squalifiche inesistenti vedi post bologna, kolarov c… -