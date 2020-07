Questa pandemia mi ha tolto la consapevolezza del tempo: non posso credere che sia già agosto (Di domenica 26 luglio 2020) di Stella Saccà Che fine ha fatto la vita di prima? Io non la trovo. Non mi ricordo come ero, cosa provavo. Guardo indietro, alla me del prima, e non riesco a mettere a fuoco. Non la sento me. Non ho indossato tutte le scarpe che ho comprato e che sembravano indispensabili. Non ho incontrato le persone che volevo vedere. Non ho viaggiato nei posti che volevo scoprire. Ho comprato un costume anche se quasi sicuramente non lo indosserò. Non mi ricordo come si fanno le torte che ho fatto ad aprile, anzi mi sembra impossibile che le abbia fatte io. Scorro le foto e sembra ieri ma anche pochi minuti fa. Non ho la consapevolezza né il controllo del tempo. Non posso credere che siamo già ad agosto. Le stagioni sembrano squagliate e mischiate come i gusti di un cono gelato mangiato ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Ho iniziato il mio mandato di sovrintendente del San Carlo nel periodo peggiore della storia del Teatro dal secondo dopoguerra, nel pieno dell’emergenza sanitaria”, ha esordito Stéphane Lissner, una ...

Touchscreen “touchless” per evitare contagi in caso di pandemia

I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno sviluppato un “touchscreen touchless” che utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere le intenzioni di un utente prima che la sua mano raggiunga ...

