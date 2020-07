Paura a Berlino, auto contro la folla a Charllottenburg: 7 feriti, alcuni gravi (Di domenica 26 luglio 2020) Sono almeno sette le persone rimaste ferite a Berlino, alcune in modo grave, dopo che una persona alla guida di un’auto è piombata sulla folla. Come riporta l’emittente Deutsche Welle, l’incidente è avvenuto questa mattina 26 luglio vicino la stazione della metropolitana Zoo Bahnhof, nel quartiere di Charllottenburg. In quella stessa zona, il 19 dicembre 2016, Anis Amri travolse e uccise 12 persone a bordo di un camion, mentre 56 rimasero ferite. July 26, 2020 La polizia di Berlino ha comunicato di aver preso in custodia l’uomo al volante dell’auto. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Per ora la polizia non ha fornito indicazioni su eventuali motivazioni politiche o terroristiche dietro il ... Leggi su open.online

