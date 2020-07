MotoGP 2020: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 26 luglio 2020) La classifica piloti del Mondiale 2020 di MotoGP aggiornata. La stagione comincia tardissimo a causa dell’emergenza coronavirus, che ha costretto a riformulare completamente il calendario e a cancellare diverse tappe. Si riparte da Jerez con Marc Marquez che difende il titolo di campione del mondo. LA classifica Quartararo 50 Vinales 40 Dovizioso 26 Pol Espargaro 19 Nakagami 19 Rossi 16 Miller 13 Alex Marquez 12 Zarco 12 Mir 11 Morbidelli 11 Bagnaia 9 Oliveira 8 Rabat 7 Petrucci 7 Rins 6 Smith 5 Crutchlow 3 Binder 3 Lecuona 0 Aleix Espargaro 0 Iannone 0 Marc Marquez 0 Leggi su sportface

