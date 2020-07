Moto2, GP Andalucia 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica aggiornata (Di domenica 26 luglio 2020) L’ordine d’arrivo del GP d’Andalucia 2020 di Moto2. Nel terzo appuntamento del Mondiale, prima vittoria in categoria per Enea Bastianini che va a precedere i connazionali Luca Marini e Marco Bezzecchi al termine di una gara bellissima per il tricolore italiano. Lowes e Canet sono i primi inseguitori poi al sesto posto Martin che mette dietro Luthi. Da segnalare il piazzamento di Manzi nono ed il 12esimo posto di Bulega. Di seguito i primi dieci del GP. ordine D’arrivo (TOP 15) Bastianini Marini Bezzecchi Lowes Canet Martin Luthi Vierge Manzi Schrötter Nagashima Bulega Fernandez Gardner Ramirez classifica MONDIALE IN AGGIORNAMENTO Leggi su sportface

