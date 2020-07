Mangia le unghie per anni: le viene un tumore e le devono amputare il… (Di domenica 26 luglio 2020) Courtney aveva il vizio di Mangiarsi le unghie per sfogare lo stress: così facendo viene attaccata da una rara forma tumorale e i medici sono costretti ad amputarle il dito. Courtney Whithorn è una ragazza australiana di 20 anni con un brutto – ma comunissimo – vizietto: quello di Mangiarsi le unghie. La cattiva abitudine è nata ai tempi della scuola, nel momento in cui alcuni coetanei avevano cominciato a prenderla di mira. “All’età di 14 anni ero al liceo e sono stato vittima di bullismo cronico, il morso delle unghie è diventato un meccanismo di difesa per me“, ha raccontato. La giovane ha preferito mantenere il segreto e non dire nulla ai suoi genitori, escogitando un ... Leggi su velvetgossip

