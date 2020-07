Juventus Sampdoria streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di domenica 26 luglio 2020) Juventus Sampdoria streaming – Questa sera Juventus Sampdoria all’Allianz Stadium di Torino. La Juve ha la possibilità di archiviare il discorso scudetto e concentrarsi sulla Champions. Maurizio Sarri, per quanto riguarda la formazione, non ha grande margine di scelta. Dopo l’infortunio patito da Douglas Costa, l’attacco è praticamente già obbligato. Higuain non è ancora al meglio ed al massimo potrebbe essere convocato per la panchina. Il tridente sarà quindi composto da Bernardeschi, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. A centrocampo ballottaggio tra Pjanic e Matuidi, anche se il bosniaco sembra destinato alla terza panchina consecutiva. Conferme per Bentancur e per Rabiot, che ormai non esce più dalle rotazioni di Sarri. In difesa il ... Leggi su juvedipendenza

