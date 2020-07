Gol Ronaldo, è del portoghese il possibile “marchio” Scudetto [VIDEO] (Di domenica 26 luglio 2020) Gol Ronaldo – La Juve deve “ringraziare” qualche infortunio, sostituzione e pausa di troppo. Motivo? I 6 minuti di recupero concessi nel primo tempo. Proprio in uno di questi, nell’ultimo, è arrivata infatti la rete che ha sbloccato il match. Marcatore? Sempre lui, Cristiano Ronaldo. CR7 segna in uno schema su punizione, spuntando da dietro servito da Pjanic, incaricato di battere il calcio piazzato. Destro secco e palla all’angolino. Potrebbe essere il gol Scudetto. In basso il VIDEO. Ottima marcatura a zona su #Ronaldo …. e questi sono in serie A — Rossano Bibalo (@RossanoBibalo) July 26, 2020 L'articolo Gol Ronaldo, è del portoghese il possibile “marchio” ... Leggi su calcioweb.eu

